Trans-activisten springen in de bres voor J.K. Rowling

De Britse auteur J.K. Rowling was voor het eerst openhartig over huiselijk geweld, waarna de Britse krant The Sun de getuigenis van haar toenmalige man op de voorpagina zette: ‘Ik sloeg J.K. en ik heb er geen spijt van.’ De activisten ‘verafschuwen’ die voorpagina.

De schrijfster stond de afgelopen week in het oog van de storm, door een uitspraak die ze deed op Twitter. ‘Als je het concept van een biologische seksebepaling uitwist, zorg je er ook voor dat veel mensen een deel van hun leven niet meer kunnen bespreken. Het is geen haat om de waarheid te spreken’, schreef J.K. Rowling op Twitter. Op die uitspraak kwam veel kritiek, Rowling verdedigde zich door een lang essay te schrijven, waarin ze getuigde over seksueel misbruik en huiselijk geweld.

De Britse krant The Sun contacteerde daarop haar ex-man, en publiceerde zijn verhaal op de voorpagina met als titel: ‘Ik sloeg J.K. en heb er geen spijt van’. De activisten scharen zich nu achter Rowling in een open brief, omdat ze vinden dat de krant de getuigenis omtrent huiselijk geweld ‘verschrikkelijk slecht’ in beeld heeft gebracht. ‘Misogynie is een alomtegenwoordige kracht, waarin overlevers en slachtoffers van huiselijk en seksueel geweld worden weggezet als toeschouwer in het verhaal van de aanvaller’, schrijven de trans- en non-binaire activisten in een brief naar de hoofdredacteur van The Sun, Victoria Newton. Hoewel ze het niet eens zijn met de visie van Rowling op rechten van transpersonen, steunen ze haar openlijk als slachtoffer van huiselijk en seksueel geweld.

‘We steunen J.K. Rowling tegen deze wrede en kwaadaardige rapportage, die een gevaarlijke boodschap stuurt naar alle overlevers: namelijk dat jouw verhaal enkel geldt wanneer de aanvallers het bevestigen.’

De brief werd ondertekend door tientallen activisten. Ze roepen The Sun op om zich te verontschuldigen bij Rowling, en de rapportage voer huiselijk geweld te verbeteren. ‘We veroordelen uw vreselijke voorpagina, dat een inbreuk was op zowel de privacy als de waardigheid. Kwetsbare mensen moeten niet gebruikt worden om kranten te verkopen. Als transvrouwen zijn we vaak ook slachtoffer van zo’n journalistiek, en we verzetten ons tegen misogynie en geweld tegen vrouwen.’