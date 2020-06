Diane von Fürstenberg sluit alle winkels, op eentje na

Het ging al een tijdje slecht met Diane von Fürstenberg, maar de coronacrisis heeft het modelabel nu bijna helemaal gekraakt. Ruim 75 procent van het personeel werd ontslagen en zeventien van de achttien winkels sluiten de deuren. In ons land bevinden er zich filialen in Knokke-Heist en Brussel.

Diane von Fürstenberg moet driekwart van haar personeel laten gaan. Heel wat medewerkers werden in mei al ontslagen en nu zijn bijna ook alle leidinggevenden, onder wie ceo Sandra Campos, de laan uitgestuurd. Bovendien blijft enkel de flagship store in New York open, alle andere zeventien winkels zullen de deuren sluiten. Het merk wil zich voortaan meer op online verkoop en de groothandel in China concentreren, meldt modevakblad Business of Fashion.

Het label heeft in ons land twee winkels, in Knokke-Heist en Brussel. Een derde filiaal in Antwerpen ging in november 2019 dicht. Toen werd het aantal boetieks wereldwijd al teruggebracht van 32 naar 18. Een teken aan de wand dat Diane von Fürstenberg het al moeilijk had voor de coronacrisis. Een teruglopende verkoop zou aan de basis van het probleem gelegen hebben.

‘Iedereen blijft welkom’

In de winkel in Knokke-Heist wordt alvast ontkend dat die gaat sluiten. ‘Wij gaan zeker niet dicht, maar zijn wel bezig met een volledige reorganisatie. De Belgische winkels zijn namelijk in handen van de schoonzus van Diane en zullen dus niet zomaar verdwijnen. Iedereen blijft welkom om hier een jurk te komen kopen.’ Op het hoofdbureau van het merk klinkt het als volgt: ‘We bevinden ons in een periode van transitie en wensen dus voorlopig geen commentaar te geven. De winkels in België blijven momenteel wel open.’

Von Fürstenberg heeft altijd een goede band gehad met België en woonde de eerste dertien jaar van haar leven in Brussel. Via omzwervingen langs Zwitserland en Engeland en een huwelijk met de Duitse prins Egon von Fürstenberg kwam ze uiteindelijk in de VS terecht, waar ze in 1972 haar label oprichtte. In 1974 ontwierp ze de wikkeljurk, een creatie die haar wereldwijde faam opleverde. In 2018 werd de ondertussen 73-jarige ontwerpster benoemd tot ereburger van Brussel.