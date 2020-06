Opnieuw granaat ontploft in Deurne, zelfde doelwit als vorige week

Maandagnacht rond 4 uur werd er een granaat gegooid naar een gebouw aan de Boterlaarbaan in Deurne. Het explosief veroorzaakte schade aan het gebouw, maar niemand raakte gewond. Net als vorige week was nu ook dezelfde familie B. het doelwit van de aanslag.

‘Een buurtbewoner had de knal gehoord, maar ook via de beveiligingsfirma werd de politie verwittigd’, aldus het Antwerpse parket dat een onderzoeksrechter vorderde wegens vernieling door ontploffing.

In de vroege ochtend werd er ter plaatse afgestapt. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek, ook ontmijningsdienst DOVO ging mee ter plaatse. ‘De federale gerechtelijke politie Antwerpen zal het verdere onderzoek voeren’, zegt het parket nog.

Ten Eeckhovelei

Alles wijst ook deze keer naar het drugsmilieu. Mogelijk is er zelfs een link met de granaataanslag van vorige week in de Ten Eeckhovelei in Deurne. De granaat ontplofte afgelopen nacht tegen de gevel van een zaal die volgens onze informatie eigendom is van de familie B.

Vorige week woensdag ontplofte een granaat in de Ten Eeckhovenlei in Deurne. Foto: BFM

Diezelfde familie was ook vorige week op de Ten Eeckhovelei het doelwit. Toen werd onder een Volkswagen Caddy een granaat gegooid. Die auto staat op naam van de dochter des huizes, zaakvoerster van de feestzaal/dansschool. De familie B. heeft op verschillende manieren een band met het drugsmilieu. Een van de broers werd in het verleden veroordeeld in een dossier rond de invoer van een partij cocaïne van 56 kilogram.