Bpost-topman Van Avermaet heeft ‘volste vertrouwen in goede afloop’, vakbond wacht voorlopig af

Bpost Group zegt ‘akte te hebben genomen’ van een preliminair vooronderzoek door de Belgische Mededingingsautoriteit in de sector van de beveiligingsfirma’s ‘waarbij de medewerking van CEO Jean-Paul Van Avermaet mogelijk noodzakelijk is’. Die heeft het volste vertrouwen in de goede afloop. De socialistische vakbond bij Bpost wacht voorlopig af.

‘Indien gevraagd zal ik mijn medewerking verlenen aan het vooronderzoek, waarbij ik alle vertrouwen heb in de goede afloop hiervan’, klinkt het in een schriftelijke verklaring van Bpost-baas Jean-Paul Van Avermaet. Bpost wil geen verdere commentaar geven, gelet op het geheime karakter van het onderzoek.

De socialistische vakbond bij Bpost verkiest om het onderzoek van de Belgische Mededingingsautoriteit naar prijsafspraken in de bewakingssector af te wachten. ‘We gaan ervan uit dat iedereen onschuldig is tot het tegendeel bewezen is en willen het onderzoek dus afwachten’, reageerde Jean-Pierre Nyns van ACOD dinsdagochtend.

Van Avermaet heeft de vakbonden reeds een verklaring bezorgd en daar neemt men voorlopig genoegen mee, luidt het. Nyns wijst erop dat Bpost voor enorme uitdagingen staat, terwijl de topman nog relatief nieuw is en zich moet inwerken. ‘Het bedrijf draait op volle toeren. Het is nu niet het moment om de CEO aan de schandpaal te nagelen.’ De 52-jarige Van Avermaet leidt het postbedrijf sinds eind februari.

Dinsdag meldde De Standaard dat er een grootschalig onderzoek naar misbruik in de sector van ­beveiligingsfirma’s loopt. Als topman van G4S zou de huidige ceo van Bpost, Jean-Paul Van Avermaet, prijsafspraken hebben gemaakt met sectorgenoten.