Coronacijfers blijven dalen: vier doden, 55 besmettingen

Er zijn 55 nieuwe besmettingen vastgesteld de afgelopen 24 uur, de trend blijft wel dalend. Er werden nog vier overlijdens gemeld.

Van de 55 nieuwe besmettingen wonen er 22 in Vlaanderen, 14 in Brussel en 19 in Wallonië. Het totaal aantal bevestigde gevallen staat op 60.155. De trend blijft dalend, de cijfers nemen af met twee procent.

De afgelopen 24 uur stierven vier mensen als gevolg van covid-19, het totaal aantal sterfgevallen staat op 9.663. Er stierven twee mensen in Vlaanderen en twee in Brussel. De trend blijft wel dalen met acht tot negen procent per dag.

De ziekenhuizen namen de afgelopen dag 11 nieuwe patiënten op, dat is een dalende trend van twee procent per dag. In totaal liggen er nog 395 patiënten in het ziekenhuis, 15 mensen mochten het ziekenhuis verlaten. Er verblijven nog 76 patiënten op intensieve zorg, waarvan 37 worden beademd. De dalende trend op intensieve zorg is vijf procent per dag.

In totaal werden al 1.045.014 testen afgenomen, waarvan 8.693 in de afgelopen 24 uur.

Steven Van Gucht zwaait af

‘We mogen de teugels een beetje laten vieren’, zei van Gucht vrijdag op de laatste persconferentie. ‘We hebben het virus bij het nekvel gegrepen en branden geblust.’