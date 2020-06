Knokse zeedijk opgeluisterd met 22 meter hoge ‘totempaal’ van Belgische kunstenaar

Op de zeedijk van Knokke-Heist verrijst een nieuw sculptuur van de Belgische kunstenaar Thomas Lerooy. De 22 meter hoge installatie bestaat uit 49 bronzen hoofden.

De bronzen hoofden worden netjes op elkaar gestapeld, de blik naar zee gericht, op het plein aan het einde van de Anemonenlaan ter hoogte van Duinbergen. De installatie van het werk, getiteld Tower, zal ongeveer drie dagen in beslag nemen, de officiële inhuldiging volgt in augustus, aldus het stadsbestuur.

Voor Thomas Lerooy, die zich in 2006 voor het eerst liet opmerken toen hij een bronzen sculptuur van een plassend mannetje neerzette op het dak van het Museum Dhondt-Dhaenens, is het zijn eerste permanente sculptuur in de openbare ruimte.

De Belgische kunstenaar heeft elk van de bustes bewerkt zodat de neuzen, ogen, oren en kinnen allemaal op eenzelfde verticale as staan en de idee benadrukken dat ze alle 49 gelijk zijn. De opeenstapeling is een verwijzing naar onze samenleving, waarin we allemaal afhankelijk zijn van elkaar, aldus de kunstenaar.