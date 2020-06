Voorwaardelijke invrijheidstelling van verdachte bij gijzeling ingetrokken

De voorwaardelijke invrijheidstelling van Mohamed L., een van de verdachten van de gijzeling van de 13-jarige jongen uit Genk, is ingetrokken na nieuwe bezwarende elementen. Dat bevestigt zijn advocaat.

Mohamed L. was de enige van de zeven verdachten die onder voorwaarden vrij mocht komen. De onderzoeksrechter stelde de man twee weken geleden in vrijheid onder voorwaarden. Maar dat werd ondertussen ingetrokken omdat er nieuwe bezwarende elementen aan het licht zijn gekomen.

De advocaat van een andere verdachte, Lahoussine E. H., vraagt de vrijlating voor zijn cliënt. Volgens de raadsman komt de naam van zijn cliënt op slechts drie pagina’s voor in het dossier van ruim 1.500 pagina’s. E. H. ontkent dan ook elke betrokkenheid.

Gijzeling

Een dertienjarige jongen F. uit Genk werd 42 dagen lang gegijzeld. De politie hield de ontvoerders dagenlang in de gaten, maar om de jongen niet in gevaar te brengen, durfden ze niet in te grijpen.

Er werd 5 miljoen euro losgeld geëist, maar de familie van de jongen schakelde de politie in. Volgens onze bronnen heeft de familie uiteindelijk zo’n 300.000 euro aan de ontvoerders bezorgd, maar er zouden al aanzienlijke geldsommen teruggevonden zijn bij huiszoekingen. Speurders gaan na of die geldsommen gelinkt kunnen worden aan het losgeld.