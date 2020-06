Ouders Madeleine McCann krijgen brief dat ze dood is

De ouders van de verdwenen peuter Madeleine McCann hebben een brief van de Duitse justitie gekregen waarin wordt bevestigd dat het kind niet meer in leven is. Er staat niet in uitgelegd op basis waarvan die conclusie wordt getrokken, aldus Britse media dinsdag.

Het Openbaar Ministerie in de Duitse stad Braunschweig bevestigt dat de brief aan Kate en Gerry McCann is gestuurd. ‘We houden natuurlijk echt rekening met het feit dat het heel moeilijk is voor het gezin als we hen vertellen dat we aannemen dat Madeleine dood is. Maar we kunnen niet zeggen waarom ze dood is. Het is belangrijker dat we succesvol zijn en dat we de boosdoener kunnen krijgen, in plaats van gewoon onze kaarten op tafel te leggen en hen te vertellen waarom we denken dat ze misschien dood is.’

Moordzaak

‘Dit is een moordzaak, geen verdwijningszaak meer’, verklaarde Hans Christian Wolters, de woordvoerder van het openbaar ministerie van Braunschweig, aan de Britse krant The Mirror. ‘Ik sympathiseer met de ouders, maar als we meer details aan hen onthullen, kan dat het onderzoek in het gedrang brengen.’

‘We hebben concreet bewijs dat onze verdachte Madeleine heeft gedood’, aldus Wolters, die de brief naar de ouders verstuurde. ‘We houden er natuurlijk rekening mee dat het heel moeilijk zal zijn voor de familie als we hen zeggen dat we ervan uitgaan dat Madeleine dood is. Maar we kunnen niet zeggen waarom ze dood is. Het is belangrijker dat we succesvol zijn en de dader vatten.’

Intussen zou de Portugese politie zich voorbereiden om waterputten te onderzoeken bij een villa die verdachte Christian B. huurde in Praia da Luz, in de buurt van waar Madeleine verdween. Dat berichtte de Portugese krant Sol.

Christian B.

De Duitse justitie maakte begin deze maand tot grote verrassing bekend dat zij een verdachte in de zaak McCann had opgepakt. Bij die gelegenheid meldde de Duitse justitie al dat ervan uit wordt gegaan dat het kind niet meer leeft.

De verdachte is de 43-jarige Duitser Christian B. De zedendelinquent zou het meisje in 2007 hebben ontvoerd in Portugal, waar ze met haar ouders op vakantie was. De Duitser zou haar later hebben gedood. B. zit al in een Duitse gevangenis en zwijgt volgens zijn raadsman over de zaak McCann.