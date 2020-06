Doden bij confrontatie tussen India en China in grensgebied

Drie Indiase soldaten, onder wie een officier, zijn gedood bij een ‘gewelddadige confrontatie’ met Chinese soldaten in een omstreden grensgebied in het Himalayagebergte. Dat meldt het Indiase leger dinsdag.

Het betwiste gebied in de regio Ladakh ligt tussen India, China en Pakistan. Ruim een week geleden hadden Indiase en Chinese militaire leiders nog overlegd over de spanningen aan de Chinees-Indiase grensgebieden in het Himalayagebergte. Die gesprekken verliepen ‘in een vriendschappelijke en positieve sfeer’ en ‘beide zijden kwamen overeen om de situatie in de grensgebieden op een vreedzame manier op te lossen’, klonk het toen.

‘Maandagnacht vond een gewelddadige confrontatie plaats met doden aan beide kanten’, klinkt het in een persbericht van het Indiase leger. ‘Aan Indiase kant vielen drie doden.’ Het is niet duidelijk hoeveel doden er nog vielen.

