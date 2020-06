Politie verspreidt nieuw opsporingsbericht in onderzoek naar Bende van Nijvel

De federale politie heeft dinsdagvoormiddag een opsporingsbericht verspreid in het kader van het onderzoek naar de Bende van Nijvel. De speurders zijn op zoek naar de identiteit van de man op bovenstaande foto.

De foto wordt verspreid op vraag van de onderzoeksrechter in Charleroi. ‘De man staat afgebeeld met een geweer met dubbele functie (pompactie/semi-automatisch) van het Italiaanse merk Franchi type Spas 12 – kaliber 12’, zo staat te lezen in het opsporingsbericht.

Herkent u deze man, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30300 of vanuit het buitenland 00 32 2 554.44.88. U kunt ook getuigen via opsporingen@police.belgium.eu. ‘Discretie wordt verzekerd’, klinkt het in het bericht.

Het laatste nieuws over het onderzoek naar de Bende van Nijvel dateert van januari van dit jaar. Toen vroegen de speurders aan honderden oude verdachten om nieuw DNA-materiaal en vingerafdrukken in te leveren.

De Bende van Nijvel pleegde in de jaren tachtig van de vorige eeuw een reeks gewelddadige overvallen, onder meer in supermarkten. 28 mensen lieten daarbij het leven, tientallen mensen raakten gewond.