Stroeve onderhandelingen tussen organisatoren en spelers bedreigen Amerikaanse honkbalcompetitie

De organisatie van de Amerikaanse honkbalcompetitie MLB vreest dat er dit jaar niet meer gespeeld wordt. Commissaris Rob Manfred zei vorige week nog dat er “100 procent zeker” gehonkbald gaat worden in 2020, maar in het tv-programma The Return of Sports op ESPN was Manfred maandagavond een stuk minder positief.

“Ik heb er geen vertrouwen in”, zei Manfred. “Ik denk dat er een reëel risico is. Zolang er geen dialoog is, blijft dat risico bestaan.” De gesprekken tussen de MLB en de spelersvakbond MLBPA verlopen moeizaam. Beide partijen discussiëren al wekenlang over het aantal wedstrijden waaruit het seizoen moet bestaan en het salaris dat de spelers dan moeten krijgen. Een korter seizoen betekent ook dat de honkballers minder geld verdienen.

“Het zou een ramp zijn voor onze sport als het seizoen niet doorgaat”, aldus Manfred. “Dat zou niet moeten gebeuren. We moeten een manier vinden om terug te keren op het veld. De eigenaren van de clubs staan daar voor 100 procent achter. Helaas kan ik niet met 100 procent zekerheid zeggen dat het ook gaat gebeuren.”

Rob Manfred. Foto: REUTERS

De spelersvakbond voelt zich onder druk gezet door de clubeigenaren en de organisatie van de MLB. “De beschuldiging dat wij de onderhandelingen vertragen, is weer een indicatie dat de MLB al vanaf het begin in slecht vertrouwen onderhandelt”, staat in een verklaring. De spelers beschuldigen de MLB ervan bewust misleidende informatie te lekken.

Het seizoen, dat in de reguliere competitie doorgaans uit 162 wedstrijden bestaat, zou eind maart beginnen. Vanwege de coronacrisis is de start van de competitie echter tot nader order opgeschort. De spelers hebben een seizoen van 114 wedstrijden voorgesteld met aansluitend uitgebreidere play-offs. De eigenaren willen een korter seizoen van 76 wedstrijden. Ze hoeven dan minder geld te betalen aan de honkballers. (belga)