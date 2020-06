Seoul: 'Noord-Korea blies interkoreaans verbindingsbureau aan grens op'

Er zijn opnieuw hevige spanningen tussen de twee Korea’s. Volgens Zuid-Korea heeft Noord-Korea een verbindingsbureau aan de grens opgeblazen. Het Noord-Koreaanse leger liet eerder op dinsdag weten klaar te staan om actie te ondernemen. Aanleiding voor de spanningen is de 'propaganda' die overlopers naar het noorden stuurt. Niet de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, maar zijn zus Kim Yo-jong neemt het voortouw in dit nieuw conflict.

Noord-Korea heeft een interkoreaans verbindingsbureau in de grensstad Kaesong opgeblazen. Dat zeggen Zuid-Koreaanse bronnen. De explosie deed zich voor in de namiddag (plaatselijke tijd), zo meldt een woordvoerster van het ministerie van Eenmaking in Seoel dinsdag. Verdere details over de explotie zijn voorlopig niet bekend.

Het nieuws komt nadat bekend raakte dat het Noord-Koreaanse Volksleger een ‘actieplan’ had voorbereid ‘om delen van de gedemilitariseerde zone in te trekken en de frontlinie in een fort te veranderen’. Die zone tussen Noord- en Zuid-Korea werd onder een inter-Koreapact in 2018 gedemilitariseerd.

Aanleiding voor de spanningen is de ‘propaganda’ die Zuid-Korea naar Noord-Korea zou sturen. Daarmee duidt Pyongyang op actiegroepen bestaande uit Noord-Koreaanse overlopers die via flessen in een rivier of ballonnen kritische folders, voedsel, miniradio’s en USB-sticks met Zuid-Koreaanse drama’s en nieuws naar het noorden sturen. Pyongyang dreigt daarom de inter-Koreaanse banden te verbreken en vergeldigingsmaatregelen te nemen.

Kim Yo-jong, de zus van Kim Jong-un, die een hoge functie binnen de regerende Arbeiderspartij bekleedt, neemt de leiding in dit nieuwe conflict. Zo zei ze zaterdag dat ze het leger had opgedragen zich voor te bereiden op een niet nader omschreven ‘volgende actie’. Het is best opvallend dat Kim Jong-un’s jongere zus de leiding neemt.

Zuid-Korea ‘neemt situatie serieus’

Het ministerie van defensie van Seoel riep Pyongyang al op zich te houden aan de overeenkomst van 2018. De situatie wordt serieus genomen en Zuid-Korea zegt dat het leger klaar staat ‘om te kunnen reageren op elke situatie.’

Seoul zegt ook van plan te zijn juridische stappen te ondernemen tegen twee van de actiegroepen omdat ze spanningen aanwakkeren, het milieu schaden en inwoners die bij de grens wonen in gevaar brengen.