Trump bevestigt: deel Amerikaanse soldaten weg uit Duitsland

De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij het aantal Amerikaanse soldaten in Duitsland zal terugbrengen tot 25.000. Reden volgens hem is dat Duitsland weigert om zijn defensie-uitgaven te verhogen, zodat die aan de Navo-doelstellingen voldoen.

Momenteel zijn er 34.500 Amerikaanse soldaten in Duitsland gelegerd. Er zouden dus 9.500 soldaten uit Duitsland weggehaald worden. Een deel van de soldaten zou overgeplaatst worden naar Polen en andere Navo-lidstaten, schreef de Wall Street Journal eerder.

‘Waarom betaalt Duitsland Rusland miljarden dollars voor energie?’ zei Trump in een verklaring vannacht. ‘En dan moeten wij Duitsland voor Rusland beschermen? Hoe zal dat werken? Het werkt niet.’

Trump verwees zo onder meer naar Nord Stream 2, de pijplijn via de Oostzee die gas van Rusland naar Duitsland zou brengen, buiten Oekraïne en Polen om. De VS willen Nord Stream 2 tegenhouden en kondigden eind vorig jaar zelfs sancties af.

Trump verweet Duitsland maandag ook dat zijn handelsactiviteiten de VS benadelen. Hij is niet tevreden over hoe de onderhandelingen met de EU over een handelsakkoord verlopen. Daarnaast voerde Trump aan dat Duitsland een van de weinige lidstaten is die zich niet bereid tonen om aan de NAVO-doelstellingen voor defensie-uitgaven te voldoen. ‘Duitsland is al jaren nalatig en is de NAVO miljarden dollars schuldig. En daarvoor moet het betalen.’

De 2 procent-norm van de NAVO bepaalt dat alle bondgenoten tegen 2024 2 procent van hun bbp uitgeven aan defensie. Duitsland verhoogde zijn uitgaven de voorbije jaren gevoelig, maar in 2019 bedroegen ze nog altijd maar 1,38 procent. Vooral Trump heeft daarop voortdurend kritiek en verwijt de Duitse regering een gebrek aan engagement. Trump zei maandag dat ook 2 procent eigenlijk te weinig is.

Trump verwees bovendien naar de economische schade die een gedeeltelijke terugtrekking van de soldaten uit Duitsland voor de omgeving van de militaire basissen heeft. ‘Dat zijn goed betaalde soldaten. Ze leven in Duitsland. Ze geven veel van hun geld in Duitsland uit. Tot zij (de Duitsers, red.) betalen, trekken wij onze soldaten terug, of toch een deel.’