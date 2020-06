De wereldberoemde modeontwerper Karl Lagerfeld liet bij zijn overlijden een fortuin van bijna 200 miljoen euro achter, een som die aanvankelijk geërfd zou worden door zijn geliefde kat Choupette. Maar nu blijkt dat de nalatenschap nog steeds niet verdeeld is. Sterker nog, zeven erfgenamen hebben er al maanden ruzie over. En de boekhouder van Lagerfeld, die is plots ook van de aardbol verdwenen.