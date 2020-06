Matthias Schoenaerts heeft hoofdrol te pakken in internationale productie

Matthias Schoenaerts (42) heeft opnieuw een hoofdrol te pakken in een Engelstalige, internationale filmproductie.

De topacteur zal in Wildlands de rol spelen van een man gespecialiseerd in het onschadelijk maken van explosieven, zo meldt filmvakblad Variety.

De bomdeskundige heeft betere dagen gekend en wordt naar Angola gestuurd, een land dat vergeven is van de landmijnen. Daar krijgt hij een ultieme kans om zich te bewijzen als ontmijner.

Kim Mordaunt, de Australische regisseur die eerder al een documentaire draaide over ontmijners, zal de film regisseren. Tom Hardy, de acteur met wie Schoenaerts in The drop speelde, is een van de producenten van Wildlands. Wanneer de opnames starten is nog niet bekend.

Muurschildering

Eind april verscheen Schoenaerts ook even in de schijnwerpers met een van zijn andere talenten: graffitikunst. Hij beschilderde een muur in Antwerpen met barsten, een ritueel dat hij naar eigen zeggen nog wilde herhalen op verschillende andere plekken in de Scheldestad. ‘Een barst is iets wat stuk is. Het is die onverwachte schoonheid van een accident die me zo fascineert.’