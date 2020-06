Ook Vlaams Belang pleit voor onderzoekscommissie naar corona

Bij het bestrijden van de coronacrisis werden zoveel blunders begaan dat er dringend nood is aan een onderzoekscommissie. Dat besluiten Vlaams Belangfractieleiders Barbara Pas en Chris Janssens in hun ‘Coronablunderboek’ dat dinsdag wordt voorgesteld.

In hun boek geven Kamerfractieleidster Pas en haar Vlaamse collega Janssens een overzicht van wat volgens hen de pijnpunten van de crisis zijn, zoals het tekort aan beschermingsmateriaal, en de ontwikkelingen in de woonzorgcentra.

Voor Pas is het essentieel dat de fouten en tekortkomingen van het beleid grondig worden onderzocht. Dat moet gebeuren in een onderzoekscommissie die onderzoeksdaden kan verrichten en de betrokkenen ondervragen. In het Vlaams Parlement is vrijdag al de Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid voor de eerste keer virtueel samengekomen om de werkzaamheden te regelen. De commissie hoopt nog deze maand te starten. Ook op federaal niveau lijkt er een parlementair onderzoek te komen. N-VA-voorzitter Bart De Wever pleitte ook al voor een onderzoekcommissie.

Voor het Vlaams Belang toont het boek ook aan dat de aanpak van een crisis in België niet efficiënt kan gebeuren. De partij ziet de volledige overheveling van de bevoegdheid over de zorg er liefst komen na (vervroegde) verkiezingen. Als dat niet mogelijk is, pleit de partij voor de oprichting van gewestelijke ministeriële comités, waarin de Vlaamse en Franstalige ministers binnen de federale regering respectievelijk met eigen middelen een eigen gezondheidsbeleid kunnen voeren.

Op Vlaams niveau wil het Vlaams Belang een hervorming van de woonzorgcentra. De partij schuift een concept naar voor van kleine leefbubbels waar een beperkt aantal bewoners in een eigen leefruimte verblijven.