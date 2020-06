Rousseau: ‘In een ingewikkeld land zijn alleen maar ingewikkelde oplossingen’

Over de inhoud van zijn verslag blijft SP.A-voorzitter Conner Rousseau discreet, maar het is voor hem zonneklaar dat het nu aan premier Sophie Wilmès is. ‘Er is maar één persoon die aangewezen is om de volgende stap te zetten’, zo zei hij in Terzake.

De socialistische voorzitters Conner Rousseau en Paul Magnette hebben maandag het eindverslag overhandigd aan premier Sophie Wilmès, een maand nadat ze hun ‘snuffelronde’ zijn opgestart met de andere partijvoorzitters. Maar Wilmès staat niet te springen om nu al een rol op te nemen in de federale formatie, vooral omdat het kennelijk nog niet zeker is dat alle partijen die worden gevraagd in het nieuwe scenario, ook zullen toehappen.

Rousseau geeft in Terzake ook toe dat de gesproken partijvoorzitters nog niet volledig op de hoogte zijn van de inhoud van het rapport van het socialistische duo. Dat staat gepland voor de komende dagen. ‘We zullen de mensen met wie we gesproken hebben de inhoud van het verslag toelichten, maar we wilden eerst de premier op de hoogte brengen. Het leek me logisch dat we eerst met haar praten, in plaats van eerst met anderen over haar te praten’, aldus Rousseau.

Voor hem is het wel zonneklaar dat het nu aan Wilmès is om de volgende stap te zetten. ‘Aan wie anders dan de premier hadden we dit verslag moeten overhandigen? Er is maar één persoon die kan en aangewezen is om op dit moment de volgende stap te zetten, en dat is de premier, die boven de partijen staat en de controle van het land heeft. Ze moet sowieso een relanceplan maken, een relanceregering op de been brengen, en het is Wilmès die in september opnieuw het vertrouwen moet vragen aan het parlement. Het is dus ook in haar eigen belang.’

Het verslag zelf zal voorlopig niet publiek worden gemaakt door Rousseau en Magnette. ‘We willen de premier niet voor blok zetten door het verslag publiek te maken. Als ik wil dat het enige kans op slagen heeft, is discretie belangrijk’, aldus de socialist. ‘In een ingewikkeld land zullen alleen maar ingewikkelde oplossingen zijn, maar het is wel tijd dat we aan oplossingen werken. Het verslag is duidelijk en we hebben het gegeven aan de persoon aan wie dat gegeven moest worden.’