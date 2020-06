Steven Van Gucht na volle terrassen van afgelopen weekend: ‘Die taferelen, ik ben daar wel wat bevreesd over’

Geen Steven Van Gucht meer op uw tv de komende weken. Of toch veel minder: van de dagelijkse en wekelijkse persconferenties is geen sprake meer. In Terzake liet de viroloog zich maandagavond nog eens zien. ‘Die taferelen van afgelopen weekend, ik ben daar wel wat bevreesd over.’

Het leek afgelopen weekend wel of het coronavirus helemaal verdwenen was. Straten en pleinen vol mensen, een mensenzee aan de kust, volle terrassen en druk bevolkte restaurants: van angst voor een nieuwe uitbraak leek geen sprake. ‘Ik heb afgelopen weekend ook wel taferelen gezien waar ik mij vragen bij stel’, zegt viroloog Steven Van Gucht van Sciensano maandagavond in Terzake. ‘Ik ben wel wat bevreesd eerlijk gezegd, mensen moeten voorzichtig blijven. Het virus is niet weg en heeft niet veel nodig om opnieuw uit te breken. We zitten in rustiger vaarwater, maar er zitten nog krokodillen in die willen toehappen.’

De basisregels - social distancing, mondmaskers, handen wassen... - zullen voor de rest van de zomer gelden en blijven gelden. ‘We hebben van iedereen een beetje een viroloog gemaakt’, zegt Van Gucht. ‘Mensen zijn goed op de hoogte van de risico’s, van wat we moeten doen en van wat we niet mogen. De verantwoordelijkheid ligt nu bij de burgers.’