Standard geeft doelman Jean-François Gillet (41) nieuw contract: “Een referentie voor de voltallige A-kern”

Doelman Jean-François Gillet heeft zijn aflopende contract bij Standard voor één seizoen verlengd, zo maakte de club maandag bekend.

De intussen reeds 41-jarige voormalige international speelt sinds de zomer van 2016 voor Standard. Hij keerde toen terug naar de club waarvoor de doelman eind jaren negentig debuteerde in de hoogste klasse. Gillet speelde in zijn eerste periode bij Standard maar een handvol wedstrijden voor de Luikenaars. In 1999 verkaste Gillet naar Italië waar hij de kleuren verdedigde van onder meer Monza, Bari, Treviso, Bologna, Torino en Catania. Die laatste club verhuurde de negenvoudig international in het seizoen 2015-2016 aan KV Mechelen.

Na zijn terugkeer had hij bij de Rouches enkel in zijn eerste seizoen een basisplaats. Zijn stek onder de lat is hij dus al een tijdje kwijt, maar “hij maakte indruk door zijn spelniveau en zijn professionalisme”, zo klinkt het in de mededeling van de Rouches. “Vandaag is hij een referentie voor de voltallige A-kern, een gids voor zijn collega-doelmannen en één van de meest gewaardeerde personen binnen onze club.”

Na afloop van komend seizoen zal Gillet een punt zetten achter zijn carrière. “Tijdens dit ultieme profseizoen zal Jean-François zijn trainerscursussen verder afwerken alvorens hij zal toetreden tot ons opleidingscentrum om er de club van zijn hart te blijven helpen op een ander terrein, dat van de opleiding.”