E40 richting Brussel volledig versperd in Zwijnaarde

Door een verkeersongeval is er sterke verkeershinder op de E40 ter hoogte van Zwijnaarde. Richting Brussel is de snelweg volledig versperd, zo meldt de lokale brandweerzone.

Een vrachtwagen is maandagavond door de middenberm gereden op de E40 ter hoogte van Zwijnaarde. Daardoor is de snelweg richting Brussel volledig verspreid, en staat er een file tot drie uur, zo meldt VRT-verkeersexpert Hajo Beeckman.

Richting Oostende is de linkerrijstrook versperd.

Ook op de E17 in Destelbergen is er verkeershinder door reinigingswerken, die nodig waren nadat een vrachtwagen vanochtend lijm had gelekt na een ongeval. Bij dat ongeval vielen twee lichtgewonden.