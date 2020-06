Smurrie op wegdek veroorzaakt lange files op E313 naar Antwerpen

Op het knooppunt Antwerpen-Oost van de Antwerpse ring met de E313 is maandagmiddag al uren een rijstrook versperd na ladingverlies. Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt dat de wachttijden op de E313 en E34 naar Antwerpen oplopen tot boven het uur.

De lading in kwestie zou bestaan uit restanten van een zuiveringsinstallatie. Het goedje dat op het wegdek terechtkwam, bleek in ieder geval spekglad en moeilijk te verwijderen. De civiele bescherming is ter plaatse geroepen met gespecialiseerd materiaal om de rijbaan vrij te krijgen.

Het verkeer vanuit de Kempen naar Antwerpen is door het incident vrijwel stilgevallen. Zowel op de E313 (van voor Massenhoven) als op de E34 (vanaf Oelegem) sta je meer dan een uur in de file. Het Verkeerscentrum raadt aan om over langere afstand vanuit Hasselt om te rijden via Brussel en vanuit Nederland via de E19.