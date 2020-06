Praktijktesten zinderen na in Open VLD-fractie

Op de fractievergadering van Open VLD in het Vlaams parlement, morgen, zal nog een hartig woordje gesproken worden over de praktijktests. Sihame El Kaouakibi legt zich niet neer bij het compromis in de Vlaamse meerderheid. Bij andere VLD’ers wringt het dat zij zo in de hoek gezet worden van degenen die niet begaan zijn met racisme.