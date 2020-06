Beyoncé vraagt gerechtigheid voor Breonna Taylor

De Amerikaanse zangeres Beyoncé eist in een brief aan de procureur-generaal van de Amerikaanse staat Kentucky dat de agenten die de zwarte vrouw Breonna Taylor in haar bed doodschoten, voor het gerecht gedaagd worden.

Breonna Taylor (26) werd acht keer geraakt door kogels, terwijl ze lag te slapen in haar huis in Louisville op 13 maart. De politie viel het verkeerde appartement binnen bij een drugsinval.

Volgens de politie hadden ze eerst op de deur gebonkt, maar de vriend van Taylor en een buur spreken dat tegen. Omdat de vriend dacht dat er werd ingebroken, sprong hij uit het bed en haalde zijn geweer boven. De agenten schoten daarop minstens twintig keer, Taylor zelf was ongewapend en werd minstens acht keer neergeschoten.

De drie agenten die betrokken waren bij de inval, Jon Mattingly, Myles Cosgrove, en Brett Hankison, werden geschorst, maar werden niet gearresteerd of aangeklaagd.

‘Drie maanden zijn voorbij gegaan, en de familie van Breonna Taylor wacht nog steeds op rechtvaardigheid’, schreef Beyoncé. De wet waarbij agenten mogen binnenvallen zonder kloppen, de ‘no-knock warrant’, werd in Louisville al afgeschaft en staat in heel het land onder druk. ‘Maar dat wijst er enkel op dat er nog steeds geen gerechtigdheid is voor Breonna Taylor en haar familie’, vindt Beyoncé.

Ze stelt ook vragen bij de nauwkeurigheid van het politierapport. In het rapport staat dat er geen letsels gevonden zijn op het lichaam van Breonna, ‘maar we weten dat ze minstens acht keer werd neergeschoten’, schrijft Beyoncé. Volgens de zangeres is het ongehoord dat er na drie maanden nog steeds niemand gearresteerd werd. ‘De agenten die betrokken waren zijn nog steeds niet ontslagen.’

Ze sluit de brief af met drie specifieke eisen. Ze vraagt dat de drie agenten worden aangeklaagd, dat het onderzoek naar de agenten transparant verloopt, en de reactie van de politie van Louisville op het incident onderzoeken. ‘Laat deze zaak niet vervallen in het patroon van passiviteit na een vreselijke tragedie’, schrijft Beyoncé.

