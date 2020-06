Magnette en Rousseau vragen dat Wilmès overneemt

PS-voorzitter Paul Magnette en SP.A-voorzitter Conner Rousseau hebben hun snuffelronde afgewerkt en vragen nu dat premier Sophie Wilmès (MR) overneemt. Maar die staat daar niet voor te springen.

Volgens MR-bronnen kan Wilmès pas overnemen als er duidelijkheid bestaat over de partijen die deel uitmaken van de nieuwe coalitie, en dat is nog niet het geval. Wilmès is nu bij de koning voor haar wekelijkse audiëntie. Het vervolg van de gesprekken over de regeringsvorming komen daar zeker ter sprake.

De gesprekken over een nieuwe regering, ditmaal met een meerderheid in eigen rangen, zitten daarmee in een niemandsland. Magnette en Rousseau hebben hun resultaten en gecommuniceerd aan premier Wilmès. Die is voor verschillende partijen de aangewezen figuur om nu over te nemen.

Voor de N-VA doet ze dat dan wel het best met de minister-presidenten Elio Di Rupo (PS) en Jan Jambon (N-VA) aan haar zijde, maar daar is in het voorstel van Magnette en Rousseau geen sprake van. Maar het kan te vroeg zijn voor Wilmès om nu aan zet te komen, als nog altijd niet duidelijk is welke partijen tot de nieuwe regering zullen toetreden. Volgens MR-bronnen is Wilmès niet beschikbaar voor zo’n rol zolang dat niet duidelijk is. Maar een alternatief voor Wilmès dat brede steun krijgt, is er ook niet.

Deze formatie verloopt ook helemaal informeel. Officieel is de regering-Wilmès een volwaardige regering, aangezien ze het vertrouwen heeft gekregen in de Kamer. Dat betekent ook dat er voor koning Filip geen rol is weggelegd. Maar de koning houdt nog wel consultaties, in het besef dat hij goed op de hoogte moet zijn voor het geval de regering valt en het initiatief opnieuw bij hem belandt.