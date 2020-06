Landen die structureel discrimineren op de arbeidsmarkt, zoals de VS doen met zwarten en Spaanstaligen, hebben een economie die trager groeit. Klopt dat? En wat kan je ertegen doen?

It’s the economy, stupid. Dat is het argument dat een van de bestuurders van de Amerikaanse centrale bank (Fed), Robert Kaplan, zondag tijdens een tv-optreden op CBS in het racismedebat gooide. Zijn stelling ...