Ex-marinier veroordeeld tot 16 jaar cel voor spionage in Rusland

De Amerikaanse marinier Paul Whelan werd in 2018 aangehouden en zou in het bezit zijn geweest van Russische staatsgeheimen. De advocaat van Whelan gaat in hoger beroep.

De voormalige Amerikaanse marinier Paul Whelan is maandag in Rusland veroordeeld tot een celstraf van zestien jaar voor spionage voor de Verenigde Staten. Dat meldt persbureau Reuters. Volgens Amerikaanse diplomaten was de rechtszaak, die achter gesloten deuren werd behandeld, ‘oneerlijk’ en ontbreekt er bewijs. Tegen de oud-marinier was achttien jaar celstraf geëist.

De 50-jarige Whelan werd in december 2018 aangehouden in een hotelkamer in Moskou. De aanklagers stellen dat hij een USB-stick met geheime staatsinformatie in bezit had. Volgens Whelan, die naast een Amerikaans ook een Brits, Canadees en Iers paspoort heeft, is hij erin geluisd. Hij dacht dat er vakantiefoto’s op de stick stonden die hij van een Russische bekende had gekregen. Naar eigen zeggen was hij in Rusland voor een bruiloft.

De Amerikaanse ambassadeur zegt in reactie op de veroordeling dat deze de relatie tussen Rusland en de VS schade zal toebrengen. Eerder dit jaar had de ambassadeur de omstandigheden in de gevangenis waar Whelan verblijft al bekritiseerd. Hij zou er onder andere geen goede medische behandelingen krijgen. Daarnaast kreeg Whelan geen toestemming om te bellen met familie of bezoek van de ambassadeur te ontvangen.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo roept op tot de onmiddellijke vrijlating van Whelan. Volgens hem is er geen ruimte geweest voor een redelijke verdediging van de voormalige marinier.

Gevangenenruil

De advocaat van Whelan heeft bekendgemaakt in hoger beroep te gaan. Eerder was er volgens de advocaat van Whelan sprake van een mogelijke ruil met een Russische gevangene in de VS. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt inderdaad meerdere malen een dergelijke gevangenenruil te hebben voorgesteld.

De broer van de ex-marinier, David Whelan, schrijft in een verklaring dat hij hoopte dat het Russische gerechtssysteem zou tonen dat het onafhankelijk was van de politiek maar dat hij tot de conclusie komt dat ‘de Russische rechters uiteindelijk politieke entiteiten zijn’. Hij schrijft: ‘We hopen nu dat de regering van de Verenigde Staten actie zal ondernemen om Paul thuis te krijgen.’