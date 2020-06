De Nieuw-Zeelandse overheid heeft een opmerkelijke campagnespot online gezet. Uit een onderzoek van eind vorig jaar bleek dat het internet er voor veel kinderen hun voornaamste bron van informatie over seks is. Ook gaat een derde van de meest populaire pornovideo’s in Nieuw-Zeeland over seks zonder wederzijdse toestemming. Met twee acteurs als 'pornosterren' en bovenstaande campagne wil de Nieuw-Zeelandse overheid daar nu iets aan doen.