De Crem vraagt burgemeesters ‘uitdrukkelijk om recht om te betogen te beperken’

Burgemeesters moeten het recht om te betogen in hun gemeente beperken of - indien echt noodzakelijk - een betoging verbieden. Dat schrijft minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) in een omzendbrief.

‘Ik vraag uitdrukkelijk om het recht om te betogen in uw gemeente te beperken of om - indien echt noodzakelijk - een betoging te verbieden.’ In een brief aan de burgemeesters van de steden en gemeenten in België, die ook aan de provinciegouverneurs is bezorgd, roept minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) op om in het kader van de coronamaatregelen het recht op betogen in te perken.

Het ‘ministerieel schrijven’ dateert van afgelopen vrijdag en is er gekomen in de nasleep van de antiracismebetoging van vorige week zondag in Brussel, waarbij een tienduizendtal mensen op straat kwam. Dat de Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) de manifestatie getolereerd had terwijl de coronamaatregelen nog van kracht zijn, leverde hem veel kritiek op.

‘Alternatieve manieren voor vrije meningsuiting’

In zijn brief aan de lokale besturen zegt De Crem dat het recht op betogen niet absoluut is. Er moet rekening worden gehouden met de openbare orde en de veiligheid, maar ook met de volksgezondheid. ‘Het hoeft in dit verband geen betoog dat het nog steeds essentieel blijft om een stijging van het aantal infecties ten gevolge van het coronavirus te vermijden door het nemen van noodzakelijke maatregelen, zoals het beperken van sociale interacties, het respecteren van een veilige afstand tussen mensen en goede barrièregebaren’, luidt het.

De Crem verwijst expliciet naar het beperken van groepsbijeenkomsten tot 20 mensen vandaag en tot 50 mensen vanaf 1 juli. Dit heeft ‘tot gevolg dat het recht om te betogen vooralsnog beperkt moet worden in het belang van de volksgezondheid. Met het oog op dit legitieme doel, vraag ik u dan ook uitdrukkelijk om het recht om te betogen in uw gemeente te beperken of om - indien echt noodzakelijk - een betoging te verbieden’.

De minister raadt de lokale besturen aan om in dialoog te gaan met de organisatoren van manifestaties en ‘hen te wijzen op mogelijke alternatieve manieren om hun recht op vrije meningsuiting uit te oefenen’.