Tijdens een live interview aan de Nederlands-Belgische grens kwam tijdens de uitzending van 'Het journaal' plots een man langsgereden met een botsauto. 'Ik heb hem op de kop getikt op de kermis', reageert de chauffeur aan Radio 2.

Het was een opmerkelijk moment tijdens de live uitzending op Eén zondagavond: tijdens een interview over de heropening van de grenzen, in Lanaken, verscheen achter de VRT NWS-verslaggever plots een man in een botsauto. Die reed schijnbaar onverstoord over de openbare weg voorbij.

Michel Walta, de chauffeur van het bijzondere voertuig, heeft maandag gereageerd bij Radio 2. 'Ik wist niet eens dat ik gefilmd werd. Ik doe normaal wekelijks een ritje over de grens, om een koffie te drinken in Smeermaas. De klanten vinden het altijd leuk om de botsauto te zien en te fotograferen, en willen soms zelfs een ritje maken.'

Walta tikte de botsauto op de kop op de kermis, haalde hem helemaal uit elkaar en restaureerde hem. 'Het doel was om hem op de baan te kunnen gebruiken.' Of dat wel mag, met een botsauto over de openbare weg rijden? 'Als ik niet harder dan 18 kilometer per uur rijd, hoef ik niet aan de veiligheidsvoorschriften te voldoen in Nederland. Of dat in België ook zo is, weet ik niet.'