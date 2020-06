Meer dan vierhonderd voetballers trekken naar FIFA voor achterstallig salaris

Tot nu toe hebben 441 voetballers bij de Wereldvoetbalbond FIFA en de internationale spelersvakbond FIFPro een aanvraag ingediend om achterstallig salaris van clubs te recupereren, zo maakte de FIFA bekend.

In 89 procent van de gevallen gaat het om spelers die voor Europese clubs uitkomen. Tot eind juni kunnen spelers nog een dossier openen bij de FIFPro.

Het fonds werd reeds in februari opgericht, nog voor de start van de coronapandemie. Tot en met 2022 werd er daarvoor 14,6 miljoen euro vrijgemaakt. Voor dit jaar is er 2,7 miljoen euro beschikbaar, de twee komende jaren telkens 3,5 miljoen euro. Daarnaast is er nog 4,5 miljoen euro voorzien voor voetballers bij wie het salaris tussen 2015 en juni van dit jaar niet volledig betaald is.

(belga)