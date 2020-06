Amerikaanse piloot vermist na crash F-15 in Noordzee

Een piloot van de Amerikaanse luchtmacht wordt vermist nadat zijn gevechtstoestel in de Noordzee is gestort. Dit heeft de Britse openbare omroep BBC maandag gemeld. Het ongeval zou voor de Britse kust zijn gebeurd.

Het vliegtuig stortte neer om 9.40 uur lokale tijd , zei de Amerikaanse luchtmacht in een verklaring. “Op het moment van het ongeval was het vliegtuig op routinetrainingsmissie met een piloot aan boord. De oorzaak van de crash en de toestand van de piloot zijn momenteel nog onbekend”, luidde het nog. Op hetzelfde moment hingen er nog drie andere gevechtsvliegtuigen in de lucht.

Het vliegtuig is een F-15C Eagle dat gestationeerd was in de Britse basis in Lakenheath in Suffolk, in het oosten van Engeland.

Eerder op de dag had de Britse luchtmacht nog een foto getweet van drie gevechtsvliegtuigen in de lucht.