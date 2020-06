Belgen kunnen maar ‘vrij’ reizen naar tien Europese landen

Meerdere Europese landen hebben de voorbije dagen hun grenzen geopend, zodat reizen in Europa weer mogelijk wordt. Maar niet allemaal.

Afgaande op de nieuwe ‘reiskaart’ van Europa, worden Belgen tot vandaag met een zeker wantrouwen bekeken. In meerdere landen zijn Belgische toeristen vooralsnog niet welkom, omdat ze een te slecht coronarapport hebben. In Bulgarije moeten Belgen twee weken in quarantaine, in Cyprus mogen ze niet binnen, en in Griekenland zouden ze verplicht een sars-CoV-2 test moeten ondergaan: een ‘eer’ die ze delen met Frankrijk, de VS en Groot-Brittannië. Ook in de Baltische Staten moeten Belgen vooralsnog in quarantaine.

De Europese Commissie had vorige week sterk aangedrongen dat de lidstaten van de Schengenzone hun binnengrenzen op 15 juni zouden openen, om vervolgens op 1 juli de buitengrenzen te kunnen openen. Maar de commissie kan zulks niet opleggen, alleen de criteria bepalen. Vandaag blijkt dat de vraag wel degelijk effect had, maar dat Europa toch redelijk verscheiden reageert.

Voor Belgen is het goeie nieuws dat de Franse president Emmanuel Macron gisteren het licht op groen zette voor toerisme. Eerder al had Zwitserland aangekondigd dat de grenzen vandaag opengaan. Oostenrijk van zijn kant opent morgen. Ook Duitsland is weer open. In al die landen gelden enkel selectieve beperkingen op basis van bilaterale afspraken.

De Scandinavische landen blijven daarentegen grotendeels dicht voor toeristen, op Zweden na, dat dan weer door zijn buren als het ware in quarantaine gezet wordt wegens zijn slechte coronarapport. IJsland laat wel toeristen binnen, omdat die inkomsten daar van groot belang zijn, maar bezoekers moéten een test ondergaan. Maar de andere landen bepalen zelf wanneer ze de grenzen openen voor toeristen. Voor Finland is dat niet voor 14 juli, Noorwegen denkt aan 20 augustus en Denemarken gaat ten vroegste op 1 september open.

Ook verschillende landen in Oost-Europa openen de grenzen wel voor elkaar, maar minder vlot voor West-Europese landen. Het negatieve imago van België vertaalt zich in een voorlopige no-go in landen als Tsjechië, Bulgarije, Roemenië, Bulgarije, Slovakije en Hongarije. Meer in het zuiden wil onder meer Malta voorlopig geen Belgen ontvangen. Een opvallende uitzondering is Polen, dat zijn grenzen eind vorige week onverwacht openstelde.

Daarmee blijft reizen in Europa deze zomer voorlopig toch een berekend spel waarbij de reiziger soms goed moet nagaan of een situatie niet mee veranderde met de schommelingen van de coronacijfers, en ook moet zoeken of een land wel bereikbaar is, onder meer via transitzones. Tevens is nog lang niet duidelijk welke rol het vliegverkeer zal spelen, wat belangrijk is voor bestemmingen als Griekenland en Portugal. Om die reden stelt de Europese Commissie vandaag een app voor die de stand van zaken continu moet opvolgen.

Op de website van Buitenlandse Zaken is het reisadvies voor Belgen te lezen.