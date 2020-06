Peking sluit zijn culturele en sportinfrastructuur opnieuw, zo heeft het stadsbestuur maandag bekendgemaakt. Er werd eerder een nieuwe coronahaard vastgesteld in de grote Xinfadi-voedselmarkt in Peking.

Net wanneer China dacht dat het covid-19 onder controle had, zijn er 45 nieuwe besmettingen vast­gesteld. Woonwijken in de Chinese hoofdstad moeten bij het binnenkomen opnieuw de temperatuurcontroles uitvoeren die onlangs waren opgeschort. Wie er niet woont, mag er niet binnen.

Sinds middernacht zijn tien residentiële wijken in de buurt van Yuquandong opnieuw in quarantaine geplaatst, nadat zondag al elf wijken gesloten werden. Ze buurten worden 24 uur per dag onder supervisie geplaatst en worden ook gedesinfecteerd. De markt werd zaterdag gesloten.

Verrassing

De lockdown komt als een verrassing omdat er in het land al meer dan 50 dagen geen besmettingen meer waren vastgesteld. Ook zondag is er nog geen hoopvolle boodschap voor de Chinezen. De autoriteiten meldden dat er de afgelopen 24 uur 57 nieuwe besmettingen werden vastgesteld, waarvan 38 veroorzaakt werden door ‘lokale besmetting’. Van die 38 lokale besmettingen komen er 36 uit Peking. Het gaat om Chinezen die ofwel op de voedingsmarkt werken ofwel onlangs een bezoek brachten aan de markt. (De overige 19 besmettingen werden vastgesteld bij personen die terugkeren uit het buitenland.)