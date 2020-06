Katje Lee, de uit Peru afkomstige kater uit een risicogebied voor rabiës, is vanochtend op een vlucht richting Lima gezet. In augustus mag het dier terugkeren naar België.

Het lijkt het voorlopige slot in een saga die al enige tijd aansleepte. Vanochtend werd Lee door haar eigenaar, Selena Ali, op een vlucht richting Lima gezet. ‘Aller liefste dierenliefhebbers we hebben gevochten voor het leven van mijn lieve schat Lee, en we hebben GEWONNEN!’, klonk het enthousiast bij de Stabroekse studente.

Laat Lee leven

De straatkat werd door Ali eind april vanuit Peru meegenomen naar België. Daarop ontstond ophef omdat het dier niet op tijd was ingeënt tegen hondsdolheid, een ziekte die in de regio rond Cuzco nog geregeld voorkomt bij wilde dieren. Als voorzorgsmaatregel zou het dier daarom geëuthanaseerd moeten worden, iets wat op veel verzet van dierenrechtenorganisaties, Ali zelf en minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) stuitte. Onder de hashtag #LaatLeeLeven werd zelfs online campagne gevoerd voor de kater. Uiteindelijk trok de Stabroekse naar de rechtbank tegen de beslissing van het het federaal agentschap voor Voedsel en Veiligheid (FAVV). In dat proces werd beslist dat Lee niet moet gedood worden, maar wel een verplichte quarantaine moet ondergaan.

?Onderduikadres

Op 1 augustus mag de kat terugkeren naar België als hij geen tekenen van rabiës vertoont. Ali onthulde ook waar Lee al die tijd verborgen was. Het gaat om het nieuwe quarantainecentrum van het Zaventem Animal Care Centre. Die oplossing zou volgens Ali door minister Weyts zelf zijn voorgesteld.