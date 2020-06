Drie vrachtwagens botsen in Destelbergen, file richting Gent

Ter hoogte van Destelbergen zijn op de E17 deze ochtend drie vrachtwagens gebotst. Er staat vijf kilometer file richting Gent.

Rond 8u30 deze ochtend botsten de vrachtwagens op elkaar ter hoogte van het Oost-Vlaamse Destelbergen. Wat de precieze omstandigheden van het ongeval zijn, is nog niet geweten. Het is al het zoveelste ongeval op de strook waar sinds enige tijd wegenwerken zijn. Vorige week nog kwam nog iemand om het leven bij een zwaarder ongeluk. In dit geval kwamen de drie chauffeurs er vanaf met lichte verwondingen. De E17 werd door brokstukken en een lekkende lading lijm uit een van de vrachtwagens wel geblokkeerd en daarna zelfs afgesloten.

Het verkeer richting Gent en Kortrijk wordt momenteel via een parallelweg omgeleid. Het Vlaams Verkeercentrum meldt dat daar al 5 kilometer file staat. U moet er een half uur bij rekenen.