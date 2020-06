Dit is de man die afgelopen weekend een tegenbetoger redde

Het was dé foto van het weekend: een zwarte man die tijdens de rellen in Londen een gewonde extreemrechtse tegenbetoger in veiligheid bracht. De redder van dienst, geïdentificeerd als Patrick Hutchinson, heeft intussen gereageerd in de Britse media. “Het was beangstigend. Zijn leven was in gevaar.”

‘Een hectische scène.’ Zo omschrijft Hutchinson de uit de hand gelopen rellen nabij Waterloo Station zaterdag. Duizenden Britten, zowel Black Lives Matter-activisten als tegenbetogers, kwamen de straat op, maar het protest ontaardde al snel in geweld. Er werd gevochten, met stenen gegooid, vuurwerk afgestoken... Er vielen meerdere gewonden en de politie moest uiteindelijk meer dan honderd mensen oppakken.

Een van de tegenbetogers, vermoedelijk lid van de rechtsnationalistische English Defence League, werd aangevallen op de trappen van de Royal Albert Hall. Tot hij gered werd door Hutchinson, een vader van twee, expert in gevechtsporten en persoonlijke trainer in Wimbledon. Hij pikte de gewonde man op, gooide hem over zijn schouder en bracht hem in veiligheid. ‘Hij lag op de grond, het was een overrompeling’, getuigt Hutchinson voor de Britse zender Channel 4. ‘Zijn leven was in gevaar.’

Geen held

‘Als de agenten die rond George Floyd stonden toen hij werd vermoord, hadden gedacht om tussenbeide te komen en hun collega te tegen te houden, dan had George vandaag nog geleefd’, aldus Hutchinson. ‘Ik wil gewoon gelijkheid voor iedereen. Ik wil dat mijn kinderen en kleinkinderen opgroeien in een rechtvaardige wereld.’

En daarom greep Hutchinson meteen in. ‘Een aantal Black Lives Matter-betogers probeerden hem te redden door een menselijk schild te vormen, maar dat lukte niet meteen. Ik ben dan tussen de mensen gekropen, heb hem opgepakt en ben richting politie beginnen te wandelen. Hoewel enkele vrienden me omringden, kreeg ik onderweg toch ook nog enkele klappen. Maar daar denk je op dat moment niet aan. Je doet dan wat je moet doen.’

Of hij nu een held is? ‘Neen. Ik ben gewoon een man die toevallig gefotografeerd werd met een andere man over zijn schouder. Iedereen rondom mij heeft hier evenveel verdienste aan. Als zij mij niet beschermd hadden, was ik ook onder de voet gelopen. Het was teamwerk.’