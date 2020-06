Belgen kunnen opnieuw op reis in Europa

Vanaf maandag doen de meeste Europese landen hun binnengrenzen weer open. Maar de Belgen zijn nog niet in elk land welkom. Buitenlandse Zaken zet vanaf maandag vereenvoudigde reisadviezen online.

In onze buurlanden zijn we alvast welkom. Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg openen hun grenzen voor Belgen zonder beperkende maatregelen. We kunnen ook naar Italië, Zwitserland, Liechtenstein, Polen en Zweden reizen zonder een negatieve coronatest te moeten voorleggen of een verplichte zelfquarantaine te moeten doorstaan.

Er zijn een aantal landen die vragen om veertien dagen in zelfquarantaine te gaan bij binnenkomst van het land: het Verenigd Koninkrijk, IJsland, en Estland bijvoorbeeld. In Tsjechië en Oostenrijk is er de keuze tussen een test of een zelfquarantaine van twee weken.

In volgende landen zijn we voorlopig nog niet welkom: Spanje, Noorwegen, Denemarken, Cyprus, Hongarije, en Finland. Voor een reis naar Spanje, een populaire vakantiebestemming onder de Belgen, is het nog even wachten tot 21 juni. Andere landen, zoals Cyprus, laten al een paar landen toe op basis van het risicogehalte, maar daar maakt België nog geen deel van uit.

Vereenvoudigde reisadviezen

Buitenlandse Zaken zet vanaf maandag vereenvoudigde reisadviezen voor Europese landen online zodat Belgen makkelijk kunnen zien naar welk land ze mogen reizen en welke voorwaarden er gelden. De situatie kan immers snel veranderen. Op de website staan groene, oranje en rode lichtjes bij de reisadviezen, die in real time aangepast worden aan de nieuwe situaties.

De Europese Commissie wil de buitengrenzen gradueel heropenen voor derde landen vanaf 1 juli.