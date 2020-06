Turks leger bombardeert Koerdische bases in Irak

Het Turkse leger heeft in de nacht van zondag op maandag luchtaanvallen uitgevoerd op bases van Turks-Koerdische rebellen in het noorden van Irak. Dat heeft het Turkse ministerie van Defensie bekendgemaakt.

Volgens het ministerie zijn bases van de in Turkije verboden Koerdische Arbeiderspartij (PKK) aangevallen in Kandil, Sinjar en Hakurk, in het noorden van Irak.

De PKK voert sinds 1984 een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Ankara beschouwt de PKK als een terroristische organisatie. Het Turkse leger voert regelmatig aanvallen uit op Turkse rebellen in het zuidoosten van Turkije en in het noorden van Irak.