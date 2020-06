Twee doden door schietincident op camping in Nederland

Bij een schietincident zijn zondagavond twee mensen om het leven gekomen op een camping in het Nederlandse Appeltern, in de provincie Gelderland. Volgens de politie gaat het om een man en een vrouw. Hun relatie wordt onderzocht.

Het gaat om Camping Groene Eiland aan de Lutenkampstraat. De camping ligt op een (schier)eiland in watersport- en recreatiegebied De Gouden Ham, bij Appeltern. Regionale media melden dat het campingterrein is afgesloten en dat mensen op afstand worden gehouden.

De politie laat weten dat er nog geen duidelijkheid is over wat er precies is gebeurd. Forensisch experts gaan onderzoek doen op de plek waar het is gebeurd. Ook zullen getuigen worden gehoord. De politie verwacht later op maandag meer informatie te kunnen geven.