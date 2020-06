David Goffin verliest op sudden death van Richard Gasquet in Ultimate Tennis Showdown

David Goffin (ATP-10) heeft zondag in Nice zijn terugkeer op het court niet met een zege kunnen vieren. In de Ultimate Tennis Showdown moest de 29-jarige Luikenaar de duimen leggen voor de Fransman Richard Gasquet (ATP-50). Nipt was het wel. Pas in een sudden death trok de 33-jarige Gasquet het laken naar zich toe. Het werd 13-11, 12-14, 12-11, 10-15 en 2-0.

Op het toernooi waarmee organisator Patrick Mouratoglou een jonger publiek wil aanspreken, worden de wedstrijden volgens een heel ander format gespeeld. Er zijn vier quarters van tien minuten. Gasquet won de eerste en de derde, Goffin kwam telkens langszij. Dat betekende dat een sudden death - de speler die het eerst twee punten op rij scoort wint - over de zege moest beslissen. Lang duurde die verlenging niet. Gasquet won meteen de eerste twee punten.

Het toernooi kent nog wel meer aardigheidjes. Zo hebben de spelers enkele bonuskaarten uit te spelen. Die laten hen toe om bijvoorbeeld vier keer op rij (in plaats van twee) te serveren, om hun tegenstander slechts één keer laten op te slaan, of om hem te verplichten serve and volley te spelen. Tussen de quarters door kunnen de spelers een praatje slaan met hun coach, of een interview geven aan de commentatoren. Alle spelers kregen voor het toernooi ook een bijnaam. Goffin is “The Wall”.

Maandag staat Goffin al voor zijn volgende opdracht. Dan geeft hij de Italiaan Matteo Berrettini (ATP-8) partij. Die wedstrijd werd zaterdag wegens het slechte weer uitgesteld. Zondag won Berrettini met 14-10, 12-13, 22-5 en 13-12 van de Duitser Dustin Brown (ATP-239). De Spanjaard Feliciano Lopez versloeg de Fransman Lucas Pouille (ATP-58) met 17-13, 13-12, 9-13, 11-12 en 2-0. De Australiër Alexei Popyrin (ATP-103) nam met 13-9, 9-12, 15-12 en 14-12 de maat van de Fransman Elliot Benchetrit (ATP-208).

De Griek Stefanos Tsitsipas (ATP-6) maakte het meeste indruk. Zijn tegenstander, de Fransman Benoit Paire (ATP-22) kon ternauwernood toch een quarter uit de brand slepen: 24-4, 22-6, 13-14, 15-9.