Minstens 5.000 Belgen kregen chloroquine toegediend

Uit data van Sciensano blijkt dat minstens 5.000 van de in totaal 16.000 ­ gehospitaliseerde coronapatiënten sinds het begin van de epidemie het middel chloroquine kregen toegediend. Dat schrijft de krant Le Soir vandaag.

Sciensano heeft nog geen zicht op de effecten van chloroquine op de patiënten, maar volgens Emmanuel Bottieau van het In­stituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen is er bij de patiëntengroep geen sprake van oversterfte. ‘De resultaten lijken gunstig’, zegt Bottieau. Het onderzoek moet nog worden gevalideerd door medewetenschappers. Daarom is Bottieau voorzichtig met conclusies.

Chloroquine is een antimalariamiddel waar de laatste maanden heel wat controverse rond ontstond. Volgens de Franse infectioloog Didier Raoult is chloroquine het beste geneesmiddel tegen covid-19. Raoult kreeg daarvoor veel kritiek van collega’s, omdat zijn studie onwetenschappelijk zou zijn. Maar de theorie van Raoult kreeg wel aanhang, niet het minst bij patiënten zelf. Volgens de Franstalige artsen die in Le Soir getuigden, waren heel wat patiënten zelf vragende partij om chloroquine te krijgen. Zo zouden sommigen gedreigd hebben om van ziekenhuis te veranderen als hun de behandeling werd geweigerd.