Geen grote namen meer in Sportpaleis ‘tot er een vaccin is’

Geen Green Day, Eric Clapton of Billie Eilish in het Sportpaleis de komende weken. Zowat alle concerten werden uitgesteld en degene die voor dit najaar nog op de planning staan, worden ‘naar alle waarschijnlijkheid ook verplaatst’. Het zal dus nog even duren eer we opnieuw kunnen feesten in een vol Sportpaleis. ‘Waarschijnlijk niet voor er een vaccin is’, zegt ceo Jan Van Esbroeck.