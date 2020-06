De Fransen kunnen hun art de vivre terugvinden, heeft Emmanuel Macron zondagavond in een toespraak gezegd. Maar betogen, hoe Frans dat ook is, hoort daar voor de Franse president nog niet bij.

Vroeger dan verwacht installeerde de Franse president Emmanuel Macron zich zondagavond voor de camera om zijn volk toe te spreken. Dat was twee maanden geleden. De president schitterde in afwezigheid, klonk het. In andere troebele tijden – bij de gele hesjes – was hij dan weer té aanwezig.

‘Vanaf morgen kunnen we de pagina omdraaien’, stak hij van wal. ‘Het is niet voorbij, maar ik wil vanavond met jullie onze eerste overwinning vieren. We zullen het plezier van het samenzijn en onze art de vivre herontdekken, onze zin voor vrijheid. Kortom, we gaan Frankrijk terugvinden’, klonk het lyrisch.

‘Morgen kunnen we ons opnieuw verplaatsen binnen Europa en vanaf 1 juli ook naar landen daarbuiten, waar de epidemie onder controle is.’ Ook voor de Parijzenaars kwam Macron met goed nieuws. De regio Île-de-France was de enige ‘oranje’ zone, waar de regels nog iets strikter waren dan in de rest van het land. Vanaf morgen wordt ook de hoofdstad ‘groen’ en mogen cafés en restaurants hun deuren openen. Nu mochten zij alleen op terrassen klanten ontvangen. Alle Franse scholen moeten vanaf 22 juni ook weer op volle kracht draaien, gaf de president nog mee.

‘Geen namen uit onze geschiedenis wissen’

Wat nog uit den boze is, zijn grote bijeenkomsten. Daarmee verwees Macron naar de betogingen tegen politiegeweld en racisme, die zaterdag nog 15.000 mensen bijeenbrachten in Parijs. Om dit thema kon hij niet heen. ‘In ons land moet iedereen, ongeacht zijn afkomst en religie, een plaats krijgen. We zullen hard zijn tegen racisme, antisemitisme en discriminatie. Maar,’ waarschuwde hij, ‘we zullen geen namen of sporen uit onze geschiedenis wissen en geen standbeelden verwijderen.’

‘Een land heropbouwen lukt niet in tijden van wanorde. De orde die we nodig hebben, komt van onze politie. Zij worden dagelijks blootgesteld aan risico’s. Ze verdienen de steun van de autoriteiten en de erkenning van het land.’

De voorbije dagen kwamen in heel het land ook agenten op straat die de minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner verwijten bij te dragen aan een klimaat waarin de politie als racistische instelling wordt gestigmatiseerd.

‘Heropbouw zal Europees zijn’

Frankrijk werd economisch hard getroffen door de crisis: verwacht wordt dat de economie dit jaar tot 14,1 procent zal krimpen. Sectoren als luchtvaart, toerisme en luxe – allemaal belangrijk voor Frankrijk – kregen zware klappen. ‘We hebben in totaal 500 miljard euro geïnvesteerd om onze economie te redden. Dat is ongezien, en ik wil dat jullie dat ten volle waarderen’, zei Macron trots en streng tegelijk.

‘Het economisch herstel zal uit Europa komen.’ Volgens Macron is het Frans-Duitse akkoord over een gezamenlijk investeringsplan om de Europese economie nieuw leven in te blazen, een historisch keerpunt. ‘Het is de kans voor een onafhankelijk Europa. Om onze eigen identiteit en cultuur te doen gelden ten opzichte van China, de Verenigde Staten en de wereldwijde wanorde.’

Frankrijk is met meer dan 29.000 sterfgevallen – de derde hoogste dodentol in Europa – bijzonder zwaar getroffen geweest.