Epidemioloog Pierre Van Damme is ongerust over ons gedrag op café en restaurant, dat zei hij op ATV. Volgens de professor van de Universiteit Antwerpen houden we ons veel te weinig aan de regels om afstand te houden en om enkel met 10 familieleden of vrienden te zien. Hij vreest voor een nieuwe piek van covid-19 en pleit er ook voor om het mondmasker te verplichten in de supermarkt.