Tineke ‘Tien voor taal’ Verburg overleden

De Nederlandse tv-persoonlijkheid Tineke Verburg (64) is zaterdag overleden na een ziekbed van enkele maanden.

Verburg was niet alleen in Nederland een vertrouwd gezicht, maar ook bij ons. Ze presenteerde mee het tv-programma Tien voor taal, een taalquiz met bekende Vlamingen en Nederlanders. Het programma begon in 1990 als coproductie tussen de Vara en de toenmalige BRT. In 1995 nam het duo Mark Uytterhoeven en Tineke Verburg de presentatie over van Robert Long. Een paar jaar later kreeg Verburg Tom Lenaerts naast zich. Ze presenteerden samen tot 1998, toen Marcel Vanthilt en Anita Witzier het roer overnamen.

Nederlandse kijkers herinneren zich Verburg vooral als omroepster bij de Tros. Nederlandse media haalden gisteren het adjectief ‘iconisch’ boven. Ze was ook te zien in Tros aktua, waarvoor ze reportages maakte, Tros triviant en Hollywood Boulevard. In 2001 stapte ze over naar de commerciële omroep RTL en vanaf 2010 zat ze vooral op de radio. In 2015, op haar 59ste, maakte ze haar tv-comeback met Supervrouwen, over ondernemende vrouwen.

In De Telegraaf zei ze daar toen over: ‘Op mijn leeftijd tel je als vrouw in de tv-wereld vaak nauwelijks meer mee. Ineens kreeg ik dat telefoontje. Wat een geweldig gevoel was dat, zeg.