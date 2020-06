Eden Hazard is onbaatzuchtig bij comeback en laat Sergio Ramos scoren voor Real Madrid

Eden Hazard heeft zondag zijn wederoptreden voor Real Madrid gemaakt. De Rode Duivel was lang buiten strijd door een enkelblessure, maar startte tegen Eibar weer in de basis, net als doelman Thibaut Courtois. Hazard toonde zich onbaatzuchtig en gaf een assist aan zijn kapitein.

Op het halfuur trok Sergio Ramos mee naar voren en Benzema vond intussen een compleet vrije Hazard. Die toonde zich alleen voor doel onbaatzuchtig en bediende zijn kapitein, die scoorde in een leeg doel. Goed voor de 2-0. na een uur spelen werd Hazard naar de kant gehaald bij een 3-1-voorsprong.

Opvallend: meteen na zijn wissel kreeg hij een zak ijs voor zijn enkel. Al na tien minuten kreeg hij immers een zware trap te verwerken op zijn geteisterde enkel...

Foto: REUTERS

De 29-jarige Hazard kende een moeilijk eerste seizoen bij “de Koninklijke”. Begin december liep hij een enkelbreuk op, in februari keerde hij terug, maar op 22 februari blesseerde hij zich opnieuw aan hetzelfde gewricht. Na zijn operatie in de Verenigde Staten op 5 maart verwachtte de Spaanse pers een afwezigheid van twee tot drie maanden, maar de speler zal bijna geen wedstrijd gemist hebben. Op 12 maart werd La Liga wegens de coronapandemie stopgezet.

Madrid moet winnen van Eibar, zestiende in de stand, om aartsrivaal Barcelona in het vizier te houden. De leider uit Catalonië ging zaterdag met 0-4 winnen in Mallorca en heeft nu vijf punten voor op Real.