Nederlandse judoka Ilona Lucassen op 23-jarige leeftijd overleden

De Nederlandse judoka Ilona Lucassen is dit weekend op 23-jarige leeftijd overleden. Dat maakte de Nederlandse Jubobond (JBN) zondag bekend. Lucassen was amper 23 jaar. Een doodsoorzaak werd niet meegedeeld.

Lucassen behoorde sinds 2016 tot de Nederlandse nationale selectie. Haar beste prestatie leverde ze in 2018 toen ze brons veroverde op de Grand Prix in Den Haag. Afgelopen jaar maakte ze ook onderdeel uit van het team dat zilver won op het EK gemengde teams. In november hield Sophie Berger de Nederlandse op het EK U23 van een bronzen medaille.