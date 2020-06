Novak Djokovic verslaat voor eigen volk ook Alexander Zverev op Adria Tour

De Serviër Novak Djokovic heeft zondag het topduel tegen de Duitser Alexander Zverev (ATP 7) met 4-0, 1-4 en 4-2 gewonnen in de door het nummer 1 van de wereld opgezette Adria Tour, een reeks van vier demonstratietoernooien in de Balkan.

Djokovic lanceerde de Adria Tour om geld op te halen voor goede doelen en tennissers wedstrijden te bieden aangezien het tennisseizoen sinds maart stilligt vanwege de coronacrisis.

De Adria Tour begon dit weekend in het Novak Tennis Center in Belgrado. Op 20 en 21 juni wordt er nog in het Kroatische Zadar en op 3 en 4 juli in het Bosnische Banja Luka gespeeld. Zaterdag moest Djokovic het Montenegrijns luik van zijn toernooi, voorzien op 27 en 28 juni, schrappen omwille van veiligheidsredenen.

De landen in de Balkan zijn relatief licht getroffen door het coronavirus. In het Novak Tennis Center golden geen strikte gezondheidsmaatregelen. Er waren dan ook heel wat toeschouwers. Na de wedstrijd omhelsden Djokovic en Zverev elkaar lang aan het net.

Foto: AFP