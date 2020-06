Plastic verpakkingen twintig jaar in zee en nog ‘zo goed als nieuw’

Een Duits onderzoek waarover het wetenschappelijk tijdschrift Nature bericht, stootte op twee verpakkingen die de vaak tergend lange afbraaktijd van plastic opvallend illustreren.

Wetenschapper Stefan Krause en een collega van het Geomar Helmholtz Centrum voor Oceanisch Onderzoek in de Duitse stad Kiel, visten voor hun onderzoek onder meer twee plastic verpakkingen op - een zak en een melkfles - die twintig jaar lang in zee hadden gelegen, op 4.150 meter diepte.

‘Toch vertoonden ze geen tekenen van fysische of chemische slijtage‘, schrijft Krause in een artikel in het tijdschrift Nature. ‘Ze waren zo goed als nieuw.’ Alleen de buitenste polymeerlaag was lichtjes door bacteriën beïnvloed.

Davis Cup van 1988

Tot nu toe waren er nog geen langetermijngegevens beschikbaar over plastic in de diepzee. Dit onderzoek toont volgens de wetenschappers dan ook voor de eerste keer overtuigend aan dat het plastic dat in grote hoeveelheden in onze zeeën en oceanen ronddrijft daar ook decennialang aanwezig blijft.

De plastic zak bevatte de speciale editie van een blikje Coca-Cola voor de Davis Cup van 1988.