Café in Gent verzegeld omdat het na 3 uur nog open was

Een café in de Wondelgemstraat in Gent is zondagochtend om 3.40 uur door de politie gesloten omdat er nog klanten aanwezig waren. De zaak is verzegeld. Ook elders in Oost-Vlaanderen moest de politie ingrijpen.

Volgens de politie houden de meeste cafés en restaurants in Gent zich al heel het weekend strikt aan de coronamaatregelen. Alleen in de Wondelgemstraat moesten agenten tot actie overgaan. ‘Om 1 uur moet de horeca sluiten, maar om 3 uur zondagochtend waren er nog klanten in een café. We hebben die mensen naar huis gestuurd’, zegt de Gentse politie.

Daar bleef het niet bij. De uitbaatster erkende de inbreuken, maar gaf niet de indruk dat ze de coronamaatregelen in de toekomst wel zou naleven. Daarom gaf het Gentse parket de politie de opdracht het café in te verzegelen. ‘Maar dat was het enige ernstige incident. We vreesden voor erger, maar dat quasi iedereen zich aan de regels houdt is zeer positief’, zegt de politie.

Illegaal café in Aalst

Ook in Aalst moest de politie zaterdagavond een bijeenkomst bestuurlijk beëindigen. In een voormalig restaurant in de Geraardsbergsestraat was illegaal een café ingericht. De Aalsterse politie sloot het pand rond 21 uur en wees een vijftigtal aanwezigen de deur.

En nog in Oost-Vlaanderen, in Zarlardinge, deelgemeente van Geraardsbergen, legde de politie zaterdagavond een trouwfeest stil waarop 40 à 50 mensen waren uitgenodigd. Twee paren waren die dag getrouwd en besloten samen een feest te organiseren in een café/B&B in Zarlardinge. Terwijl trouwceremonies met gasten wel al mogen doorgaan, is het volgens de coronamaatregelen momenteel nog altijd verboden om aansluitend een feest te geven (tenzij voor maximaal tien personen).

‘Het is niet leuk voor onze diensten om zo’n interventie te doen, zeker op zo’n speciale dag’, zegt Carolien De Turck van de lokale politie Geraardsbergen-Lierde. ‘De echtparen hadden de festiviteiten beter wat uitgesteld.’ De politie legde het feest al in de vooravond stil, er werden enkele processen-verbaal opgesteld.